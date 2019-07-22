UzAuto Motors рассказал о поставках автомобилей в Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Uzauto Motors (бывший GM Uzbekistan) планирует в будущем экспортировать в Азербайджан свыше тысячи автомобилей в год, источник из компании UzAuto Motors рассказал Trend в интервью.

"На первом этапе в Азербайджан поставлены модели R3 и R4, далее модельный ряд будет расширяться и об этом будет сообщено позже на официальных источниках компании",- заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что целью совместного сотрудничества является продвижение и обеспечение рынка Азербайджана качественными и безопасными автомобилями узбекского производства.

"Экспорт является важной составляющей развития компании, в связи, с чем выход на каждый рынок является важным фактором поддержания устойчивых темпов роста экономики", - подчеркнул источник.

На сегодняшний день компанией осуществляется экспорт автомобилей, как в Азербайджан, так и в Украину, Киргизию, Беларусь, Афганистан, Таджикистан, а также Казахстан.

Ранее Trend сообщал, что UzAuto Motors будет экспортировать автомобили в Азербайджан.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.