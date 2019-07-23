В Баку пройдет третья Генеральная ассамблея молодежной сети предпринимателей исламских стран (ФОТО)

23 июля 2019 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре текущего года в Баку планируется проведение третьей Генеральной ассамблеи молодежной сети предпринимателей исламских стран (ICYEN).

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии примут участие представители 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества, а также стран-не членов. В целом, на мероприятии, с участием 70 стран, будет дана информация о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане, государственной поддержке, оказываемой в нашей стране развитию малого и среднего бизнеса, мерах принятых в этом направлении. Будут организованы двусторонние встречи местных и иностранных инвесторов для привлечения в страну иностранного капитала.

Об организации третьей Генеральной ассамблеи молодежной сети предпринимателей исламских стран в Баку 23 июля подписан трехсторонний протокол о сотрудничестве между Агентством развития малого и среднего бизнеса, Евразийским региональным центром Форума молодежи исламского сотрудничества и Генеральным штабом Форума.

Документ подписали председатель правления агентства Орхан Мамедов, генеральный директор Евразийского регионального центра форума молодежи исламского сотрудничества Элмеддин Мехтиев и генеральный директор Форума молодежи исламского сотрудничества Расул Омаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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