Туркменистан лоббирует транспортный коридор из Афганистана в Европу через Азербайджан

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает инициатором ряда крупных международных и региональных проектов, в том числе транзитно-транспортного коридора Lapis Lazuli по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Соответствующее соглашение между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану.

Это стало конкретным вкладом ашхабадского форума в наращивание продуктивного международного партнёрства в целях повышения экономической интеграции региона, существенного увеличения объёмов торговли, сказано в сообщении. Отметим, что согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады должны соединить город Тургунди ( афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор протянется до Баку, затем, через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее, от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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