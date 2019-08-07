Агентство развития МСБ Азербайджана поддержало предпринимателей-пчеловодов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в ответ обращения предпринимателей-пчеловодов оказало им поддержку в размещении пчелиных семей на территории села Киш Шекинского района.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, «Друг МСБ» Шекинского района, оказал поддержку предпринимателям, занимающимся пчеловодством – Казыму Гараеву и Тахиру Исмаилову – в получении соответствующего разрешения, сборе и представлении в ответственные структуры необходимых документов для размещения пчелиных семей на территории села Киш. В рамках поддержки «Друга МСБ» и сотрудничества с местными структурами пчелиные семьи были размещены на лесной территории села.

«Я продолжительное время занимаюсь пчеловодством, что является основным источником моего дохода. Районный «Друг МСБ» оказал мне поддержку в получении соответствующего разрешения для размещения пчелиных семей на лесной территории. В этом году надеюсь на высокую продуктивность хозяйства”, - сказал Казым Гараев.

Напомним, что и ранее Агентство развития МСБ в рамках сотрудничества государственного и частного секторов не раз оказало поддержку в выдаче субсидий пчеловодам, а также организации продажи в розничной сети продукции пчеловодства микро и малых предпринимателей.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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