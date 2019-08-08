В Азербайджане пополнится электронный реестр государственных услуг

8 августа 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров изменил "Правила ведения электронного реестра государственных услуг".

Согласно изменениям, в электронном реестре создан новый раздел, передает в четверг Trend.

Речь идет о разделе единого электронного реестра G2B (государство-бизнес).

Она включает в себя список услуг, оказываемых госструктурами субъектам микро, малого и среднего бизнеса, а также соответствующие законодательные документы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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