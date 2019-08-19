Агентство МСБ Азербайджана расширяет спектр услуг для предпринимателей

19 августа 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) с 19 августа начинает прием обращений от субъектов МСБ для оказания государственной поддержки в исследовании внутреннего рынка.

Как сообщили в понедельник в Trend в Агентстве, основной целью этих услуг является оказание финансовой и информационной поддержки субъектам МСБ в изучении текущего состояния внутреннего рынка для стимулирования конкурентоспособного производства, расширения производства продукции в частном секторе, создания новых предприятий и объектов, производящих конкурентоспособную продукцию.

Форма заявления доступна для скачивания по ссылке. Дополнительную информацию можно получить позвонив по номеру (012) 404 04 01.

Отметим, что согласно правилам, утвержденным соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, государственную поддержку исследованию внутреннего рынка будет осуществлять Агентство развития МСБ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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