Главы правительств ШОС соберутся в Узбекистане осенью

21 августа 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Встреча премьер-министров стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) будет проходить в столице Узбекистана Ташкенте с 31 октября по первое ноября, сообщает Trend со ссылкой на ИА ТАСС.

Об этом заявил заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС.

Замминистра рассказал, что перед встречей представителей ШОС состоится ряд консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее основные цели - укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрения эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями объединения являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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