В Азербайджане растет число онлайн-регистраций предпринимателей

22 августа 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Внедрение с этого года облегченной электронной регистрации юридических лиц без электронной подписи для компаний с местным капиталом привело к значительному росту числа тех, кто воспользовался этой услугой, сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам.

За семь месяцев с начала года число подобных обществ с ограниченной ответственностью составило почти 6 200 из общего числа зарегистрированных 7116 компаний, то есть 86,7 процента.

С начала этого года количество процедур юридического оформления бизнеса сократилось с трех до одной, а время - до 20 минут. То есть для старта бизнеса предпринимателю не требуются ни финансовые затраты, ни представление каких-либо документов.

На сайте налогового органа можно найти подробные инструкции процедуры. Все документы о регистрации будут отправлены в личный электронный кабинет налогоплательщика по ее завершении.

(Автор:Парвин Эюбова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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