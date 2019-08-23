В Азербайджане с начала года к программе самозанятости привлечено до 750 вынужденных переселенцев

23 августа 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одной из предпочтительных категорий кандидатов на участие к программе самозанятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана являются вынужденные переселенцы.

С начала года, до 750 лиц этой категории, обратившихся для участия в программе самозанятости, привлечены к этой программе с учетом наличия потенциала для создания малого бизнеса, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Для них были организованы курсы обучения по созданию и управлению малым бизнесом. Лицам, чей бизнес-план был сочтен целесообразным, уже начато выделение активов для создания малого семейного хозяйства.

В настоящее время привлечение к программе занятости безработных и ищущих работу лиц продолжается и в рамках этого процесса число привлеченных к программе вынужденных переселенцев также должно возрасти.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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