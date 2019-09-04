Российская авиакомпания откроет прямой рейс из Санкт-Петербурга в Узбекский город Карши

БАКУ/Trend/ - С третьего октября 2019 года российская авиакомпания "ИрАэро" откроет новый маршрут Санкт-Петербург – Карши (Узбекистан) - Санкт-Петербург, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Полеты будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" по понедельникам и четвергам.

Вылет в 5:00 (GMT+3), время в пути 2 часа 20 минут. Обратный рейс в 10:30 (GMT+3). Стоимость билета в одну сторону от 10 000 рублей (150 долларов).

“Компания продолжает расширять маршрутную сеть, в том числе в направлении Узбекистана. Уже действует рейс Иркутск - Фергана, буквально через неделю приступим к полетам в Фергану еще из Красноярска. Рейс из Санкт-Петербурга станет первым по данному направлению из Европейской части России”, - сообщил начальник службы организации перевозок "ИрАэро" Александр Макин.

АО Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России. Деятельность "ИрАэро" полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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