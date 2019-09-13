Оборот в ненефтяном секторе Азербайджана увеличился на 9,7% - министр

13 сентября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего года оборот в ненефтяном секторе увеличился на 9,7 процента. Об этом в пятницу заявил министр по налогам Микаил Джаббаров на конференции, посвященной борьбе с теневой экономикой, передает Trend c мероприятия.

По словам министра, при росте номинального ВВП в ненефтяном секторе согласно подсчетам Госкомстата, оборот в данном секторе увеличился на 9,7 процента.

"При этом оборот в сфере производства и оптовой торговли увеличился на 7,8 процента, в сфере общественного питания на 26, 4 процента, в сфере розничной торговли - 36,3 процента", - сказал министр. Далее Джаббаров отметил, что наибольший рост наблюдался в структуре оборота табачной продукции. По его словам этот показатель увеличился в 3,6 раза, а оборот алкогольной продукции вырос на 67,3 процента.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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