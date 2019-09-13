Удлинится маршрут блок-поезда Циан-Баку

13 сентября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Маршрут контейнерного блок-поезда Циан-Баку удлинится до Евротерминала Славков (Польша), сообщает Trend со ссылкой на ООО "АЖД Контейнер" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно сообщению, в прошлом году 90 процентов поездов направленных из Китая в Европу прошли через территорию Польши.

По словам директора АЖД Контейнер Натиг Джафарова, тестовая перевозка из терминала Славков в Астару (Иран) завершилась успехом. Контейнеры прошли путь протяженностью 3396 километров за девять дней.

Также он отметил, что ожидается запуск контейнерного блок-поезда по маршруту Славков-Баку-Центральная Азия.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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