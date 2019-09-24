Чешский «Эксимбанк» готов поддержать бизнес-проекты в Азербайджане

24 сентября 2019 22:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чешский «Эксимбанк» и Чешская экспортно-гарантийная и страховая корпорация готовы поддержать качественные и хорошо подготовленные бизнес-проекты в Азербайджане.

Об этом в интервью Trend сказал посол Чешской Республики в Баку Милан Экерт.

«В прошлом году мы завершили пилотный проект в селе Гаравелли Шамахинского района, направленный на повышение осведомленности населения об эффективном использовании энергетических ресурсов. В рамках этого проекта наше посольство при поддержке различных чешских компаний реконструировало школу в соответствии с современными стандартами энергоэффективности. Этот проект, полностью финансируемый чешской стороной, был предложен соответствующим органам власти в качестве модели для реконструкции аналогичных школ, расположенных в регионах Азербайджана. Проект был настолько успешным, что чешский Эксимбанк даже предложил правительству Азербайджана кредит для финансирования продолжения проекта, если они сочтут это необходимым», - сказал Экерт.

Что касается инвестиций, то Экерт отметил, что в период с 2006 по 2018 год чешские компании инвестировали в Азербайджан более 2,5 миллиардов долларов. Таким образом, Чехия является девятым крупнейшим иностранным инвестором в экономику Азербайджана, добавил заместитель посла.

По словам дипломата, инвестиции были направлены в основном на модернизацию транспортной инфраструктуры.

«Азербайджанские инвестиции в Чехию гораздо скромнее. За тот же период инвестиции из Азербайджана в Чехию достигли 80 миллионов долларов и были направлены в основном в сектор недвижимости и в индустрию гостеприимства», - добавил Экерт.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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