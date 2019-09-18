Водный оператор Азербайджана заключил контракт на закупку полиэтиленовых труб

БАКУ/Trend/ - ООО «Азерсу» заключил договор с компанией ООО «Азертехонлайн» на закупку полиэтиленовых труб, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно опубликованным на сайте данным, контракт между сторонами подписан на сумму 4 719 902 манатов.

Компания «Азертехонлайн» начала свою деятельность в 2013 году. На базе немецкой, турецкой, китайской технологий предприятие производит стальные трубы различного диаметра, гидравлическое оборудование высокого давления, полиэтиленовые трубы разного диаметра специального назначения.

В состав ООО «Азертехонлайн» входит три завода: Завод стальных труб, Завод полиэтиленовых изделий и Завод технического оборудования.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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