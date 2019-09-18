Водный оператор Азербайджана заключил контракт на закупку полиэтиленовых труб

18 сентября 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ООО «Азерсу» заключил договор с компанией ООО «Азертехонлайн» на закупку полиэтиленовых труб, сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно опубликованным на сайте данным, контракт между сторонами подписан на сумму 4 719 902 манатов.

Компания «Азертехонлайн» начала свою деятельность в 2013 году. На базе немецкой, турецкой, китайской технологий предприятие производит стальные трубы различного диаметра, гидравлическое оборудование высокого давления, полиэтиленовые трубы разного диаметра специального назначения.

В состав ООО «Азертехонлайн» входит три завода: Завод стальных труб, Завод полиэтиленовых изделий и Завод технического оборудования.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В пригородных поселках Баку в связи с угрозой затопления начаты дренажные работы (ФОТО)
Общество 17 сентября 18:08
В Азербайджане завершается строительство ультрасовременной водоочистной установки (ФОТО)
Общество 4 сентября 16:49
BakuBus заключил контракт на закупку запчастей
Бизнес 4 сентября 13:12
ИВ о ночной аварии на водопроводе в Хатаинском районе Баку
Происшествия 22 августа 14:13
В Дашкесане завершилось строительство водных и канализационных сетей (ФОТО)
Общество 16 августа 09:21
В дни праздника Гурбан водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Общество 10 августа 14:07
Лента новостей
Видно, что гимнасткам нравится выступать в Баку – зрительница из России
Общество 19:15
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на покупку анализаторов точки росы
Тендеры 19:08
Краткосрочные обязательства MCB Leasing сократились почти в 15 раз
Финансы 19:06
В Грузии продолжается строительство автомагистрали Сачхере-Они (Эксклюзив)
Финансы 19:01
Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)
Бизнес 18:57
Литва предлагает Азербайджану партнерство в транспортной цепочке Европа-Китай (Эксклюзив)
Бизнес 18:47
Азербайджан обсудил с BP совместное производство нефтегазового оборудования
Энергетика 18:43
На ремонт кровельных покрытий многоквартирных зданий в Баку выделено 10 миллионов манатов
Политика 18:39
Литва считает БТК потенциальной альтернативой путям доставки товаров через Россию (Эксклюзив)
Бизнес 18:34