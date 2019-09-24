Объем ВВП Азербайджана в будущем году составит 82,7 млрд манатов

24 сентября 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозируется на уровне 82,7 миллиарда манатов. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает Trend со ссылкой на кабинет министров.

По словам премьер-министра, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,4 процента, в том числе рост ненефтяного сектора – 3,3 процента.

По прогнозам, доходы госбюджета в 2020 году составят 29,1 процента ВВП, расходы – 30,9 процента, дефицит – 1,4 процента.

Также Мамедов отметил, что доходы сводного госбюджета на следующий год прогнозируются на уровне 27,6 миллиарда манатов, расходы – 28,2 миллиарда манатов.

Как сообщалось ранее, доходы госбюджета в будущем году прогнозируются в размере 24,484 миллиарда долларов, что выше на 5,7 процента или 1,316 миллиарда манатов показателей текущего года. Расходы госбюджета в 2020 году прогнозируются в размере 25,617 миллиарда манатов, что на 427,7 миллиона манатов больше показателей за 2019 год,

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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