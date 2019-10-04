Организация экономического сотрудничества и развития изучает внутренний рынок Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с главой департамента Евразии по экономическому сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Вильямом Томсоном, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на СППТ.

На встрече отмечалась заинтересованность ОЭСР в изучении внутреннего рынка и роли в нём частного бизнеса, говорится в сообщении.

Делегация ОЭСР была ознакомлена со структурой и основными экономическими показателями деятельности СППТ, достижениями организации в реализации крупных проектов в различных отраслях.

Напомним, что министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров в мае провел в Париже переговоры с руководством ОЭСР.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в таких областях как подготовка кадров, цифровая экономика, стимулирование притока инвестиций и частного предпринимательства, продвижение и стимулирование экспорта, энергетика и экология.

Отметим, что ОЭСР была образована в 1961 году по инициативе США на базе Организации европейского экономического сотрудничества.

Данная структура является международной экономической организацией развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Россия.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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