Организация экономического сотрудничества и развития изучает внутренний рынок Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с главой департамента Евразии по экономическому сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Вильямом Томсоном, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на СППТ.
На встрече отмечалась заинтересованность ОЭСР в изучении внутреннего рынка и роли в нём частного бизнеса, говорится в сообщении.
Делегация ОЭСР была ознакомлена со структурой и основными экономическими показателями деятельности СППТ, достижениями организации в реализации крупных проектов в различных отраслях.
Напомним, что министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров в мае провел в Париже переговоры с руководством ОЭСР.
Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в таких областях как подготовка кадров, цифровая экономика, стимулирование притока инвестиций и частного предпринимательства, продвижение и стимулирование экспорта, энергетика и экология.
Отметим, что ОЭСР была образована в 1961 году по инициативе США на базе Организации европейского экономического сотрудничества.
Данная структура является международной экономической организацией развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.
Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Россия.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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