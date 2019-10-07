В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)

7 октября 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Тертерском районе стартовал сбор хлопка, выращенного по греческой технологии. В мероприятии по случаю начала уборочной приняли участие заведующий отделом организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Рафаэль Гулиев, заведующий отделом образования и обучения Имран Джумшудов, руководители Государственных центров аграрного развития, Региональных аграрных центров науки и инноваций, местные фермеры. Участники были проинформированы о преимуществах новой технологии хлопководства, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Как сообщили в министерстве, проект осуществляется с мая 2019 года. Исполнителями проекта являются греческая компания BİOS AGROSYSTEMS и Тертерский региональный аграрный центр науки и инноваций Научно-исследовательского института охраны растений и технических растений. На опытном участке наряду с греческими Christina, Prime 1004, американскими PRG 9811, PRG 9048, турецкими BA 440, Flash, Lima, Carisma выращиваются местные сорта "Гянджа 110", "Гянджа 114", "Гянджа 160" и "Гянджа 182".

Рафаэль Гулиев сообщил, что сорта хлопка, высаженные на территории площадью шесть гектаров в Тертерском районе, различаются по характеристикам.

"Сорта отличаютися в основном по урожайности, выходу хлопкового волокна, cтойкости к заболеваниям, вегетативному периоду. Проводятся опыты в направлении выращивания в местных условиях сортов с преимуществами, а также создание новых сортов на их основе. На этом участке хлопок выращивается с целью получения cемян, и проведенные наблюдения показывают, что если выращивать эти сорта согласно технологической карте, они будут иметь большую урожайность", - сказал Гулиев.

Заведующий отделом образования и обучения министерства Имран Джумшудов, доктор наук по хлопководству Аладдин Тагиев и другие проинформировали участников об особенностях новых сортов, правилах выращивания согласно технологической карте и др.

Для фермеров, которые принимали участие в мероприятии организован подробный инструктаж на тему выращивания хлопка. В ходе обучения состоялся обмен мнениями о работах, необходимых в период сбора хлопка, очистке площадей по завершении уборки, работах по подготовке к новому сезону.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
  • В Азербайджане начался сбор хлопка (ФОТО)
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