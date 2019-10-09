Казахстан поднял позиции в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности

БАКУ /Trend/ - Казахстан занял 55-ое место из 141 страны в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности, опубликованного Всемирным экономическим форумом, сообщает в среду Trend со ссылкой на опубликованный отчет.

Согласно рейтингу, в сравнении с 2018 годом Казахстан поднялся на четыре позиции.

Рейтинг составляется по 12 позициям, и с позиции интеллектуальной собственности важное значение имеет первая позиция – «Институты».

Согласно информации, в позиции «Институты» Казахстан занял 64-е место, «Инфраструктура» - 67-е место, «Рынок продуктов» - 62-е место, «Рынок труда» - 25-е место, «Динамичность бизнеса» - 35-е место.

В свою очередь, по таким позициям как «здоровье» и «инновационный потенциал» Казахстан занял 95-е место.

По позиции «внедрение ИКТ» Казахстан - 44-ый, «размер рынка» - 45-ый, «макроэкономическая стабильность» - 60-ый «навыки» - 57-ой, «финансовая система – 104-ый.

Индекс глобальной конкурентоспособности это ежегодный отчет, который измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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