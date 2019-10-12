Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit

12 октября 2019 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Великобритания заинтересована в использовании опыта азербайджанской таможни в организации таможенного дела в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГТК

По словам британского дипломата, такая необходимость возникла в связи с процедурой Brexit.

В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев подчеркнул важность взаимного обмена опытом между нашими странами, а также отметил, что Азербайджан готов поделиться опытом таможенной службы в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в случае необходимости.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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