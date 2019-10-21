Лейла Мамедова: Ярмарка повлияла на цены меда, который продается вне ярмарки

БАКУ/Trend/ - Ярмарка меда в Баку повлияла на цены меда, который продается вне ярмарки.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщила председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова. По ее словам, цены на меды определена в соответствии со спросом и предложением.

"В конце ярмарки продавцы сделали большие скидки. Это повлияло также на цены меда, продаваемого вне ярмарки. Кроме этого, в связи с пятым октября — Днем учителя работникам образования были сделаны скидки в размере 20 процентов", - сказала Мамедова.

Она сообщила, что Центр аграрных исследований провел исследования в связи с ценами и согласно результатам, из 2475 человек 87 процентов остались довольны ценами, 11 процентов довольны частично, а два процента недовольны.

Напомним, что с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского 10 в Наримановском районе Баку (на территории Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова) проходила 20-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

На ярмарке покупателям предлагалась продукция пчеловодческих хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.