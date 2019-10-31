Туркменистан утвердил состав экономической межправкомиссии с Таджикистаном

АШГАБАД/Trend/ - Утверждён состав межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Документ подписан "в целях развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Таджикистан", - отмечено в постановлении.

Напомним, что в октябре президенты Туркменистана и Таджикистана Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон на переговорах в Ашхабаде договорились об активизации торгово-экономического партнёрства.

Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе, что обусловлено выгодным географическим положением и транзитными возможностями двух государств.

Напомним, что в июле сообщалось, что Таджикистан завершает строительство первого горного тоннеля в рамках реализации проекта по строительству дополнительной ветки "D" газопровода из Туркменистана в Китай. Ожидается, что строительство таджикского участка газопровода завершится в 2024 году.

Ветка "D" станет составной частью газопровода «Центральная Азия-Китай», дополнив действующие ветки "A,B,C" - которые проходят из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан.

Отметим, что среди совместных выгодных экономических инициатив, раньше называли и проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ).

Кроме того, сообщалось, что Туркменистан может осуществлять подачу электроэнергии транзитом через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний период.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.