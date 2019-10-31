Депутат: Проведение Международного конгресса астронавтики в Баку — очередное знаменательное событие в истории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завоевание в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики права на проведение Международного конгресса астронавтики в 2022 году в Баку является очередным знаменательным событием в истории независимого Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу.

Он сообщил, что в первую очередь это связано с международным авторитетом Азербайджана и членством в космическом клубе.

«Необходимо учитывать, что это мероприятие – самое важное мероприятие в мировом масштабе в сфере современных технологий и участие вице-президента США Майка Пенса в работе Конгресса говорит о том, насколько это важное мероприятие.

Поддержка решения о проведении очередного Конгресса в Азербайджане, кончено же, является результатом развития страны, ее опыта по проведению международных мероприятий, доверия к ней, а также успехов, достигнутых за последние годы Азербайджаном в сфере современных технологий, космической промышленности. В настоящее время Азербайджан имеет три спутника и в Азербайджане развивается космическая промышленность. Общеизвестный факт, что были сильные конкуренты, желающие провести такое важное мероприятие в своей стране. За это право боролись четыре города – Баку, Сингапур, Рио-де-Жанейро и Дели. Но то, что Азербайджан, опередив этих сильных соперников, завоевал право проведения мероприятия, говорит о том, каким большим международным авторитетом обладает страна. Это также доказательство того, что страна обладает необходимой инфраструктурой для проведения такого масштабного мероприятия», - сказал Бабаоглу.

Он подчеркнул, что «Азеркосмос», достигнув больших успехов за короткий срок, смог стать самым большим экспортером страны в этой сфере услуг.

«В целом «Азеркосмос» находится на третьем месте в экспорте страны. Этот показатель доказывает, что Азербайджан может достигнуть больших успехов не только в нефтегазовой сфере, но и в сфере инновационных технологий. Но необходимо отметить тот факт, что управление «Азеркосмосом» и экспорт соответствующих услуг становится возможным благодаря высококвалифицированным кадрам, а это говорит о наличии важного кадрового потенциала в стране в соответствующей сфере.

Наряду с этим, спутниковые услуги это не только экспорт и получение финансовой прибыли, они важны для обеспечения информационной безопасности, осуществления опережающих мер связанных с чрезвычайными ситуациями. Проведение Конгресса в Баку послужит подписанию новых контрактов, привлечению новых технологий, расширению географии и числа стран, с которыми сотрудничает Азербайджан, что в свою очередь создаст новые перспективы для развития космической промышленности страны», - отметил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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