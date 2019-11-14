Ашхабад и Тбилиси укрепляют деловое партнерство

14 ноября 2019 13:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) была проведена встреча с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакием Сагирашвили, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Состоялось обсуждение аспектов диверсификации взаимодействия в торгово-экономической области с учётом экспортных возможностей СППТ, говорится в сообщении.Была подчеркнута роль рабочей группы по вопросам торговли, созданной в рамках межправкомиссии.

Председатель Союза Александр Дадаев проинформировал о показателях развития частного сектора местной экономики, масштабных инвестиционных проектах, реализуемых предпринимателями в различных областях.

Отметим, что Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортного коридора между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока. Здесь в качестве конкретного примера выступает проект транспортного коридора Lapis Lazuli (Лазурит).

Напомним, что согласно этому проекту, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди ( афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур в регионе, оценивается в два миллиарда долларов.

Примечательно, что Грузия периодически говорит и о своей готовности обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей с Каспийского бассейна и Центральной Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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