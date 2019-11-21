В Ферганской долине Узбекистана построят первые два небоскреба

БАКУ/Trend/ - В Ферганской долине Узбекистана в ближайшее время начнется строительство первых двух небоскребов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Они будут возведены в рамках проекта Namangan Square. Первый в регионе Smart City будет построен на площади 18 гектар. Он спроектирован всемирно известным архитектором из Индии – Хафизом Контрактором.

"Наманган на протяжении многих веков был центром ремесленничества и самобытного зодчества. Создавая концепт Namangan Square, наши архитекторы и дизайнеры вдохновлялись удивительной историей этой жемчужины Ферганской долины. Находясь, с момента своего основания, на пересечении евразийских торговых путей, город и сейчас является важным экономическим центром, и наш проект призван стать органичной частью и точкой притяжения его деловой активности. Мы рассчитываем на то, что уже в 2021 году Namangan Square станет родным домом для 10 000 горожан", – отметил один из инициаторов проекта Анкит Джалан.

Продуманная спортивно-рекреационная среда предоставит жителям и гостям Namangan Square все возможности для полноценных тренировок. Проектом предусмотрены, помимо беговых и велодорожек, полноценные зоны для воркаута и скейтинга, а также площадки для занятий баскетболом, теннисом, футзалом и гольфом.

Передовые "зелёные" технологии сделают Namangan Square самым экологически комфортным районом, позволяя в дальнейшем распространить их на весь город и область.

Около 325 000 квадратных метров офисных, жилых и торговых площадей предполагается возвести на территории в более чем 10 гектар паркового пространства, с уникальным ландшафтным дизайном, сочетающим ультрасовременные решения со старинными традициями наманганского садоводства.

Напомним, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев недавно запустил строительство второго комплекса на территории Технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте.

Согласно новому проекту, годовой объем произведенной продукции Технологического парка превысит 10 миллионов долларов в 2020 году и достигнет 100 миллионов долларов в 2025-м. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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