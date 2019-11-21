Единственный лоукостер Казахстана осваивает новые направления

21 ноября 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Единственный лоукостер Казахстана FlyArystan объявил о запуске регулярных рейсов по маршрутам Алматы-Кызылорда-Алматы и Нур-Султан-Кызылорда-Нур-Султан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

Сообщается, что стоимость билета будет начинаться от 5,999 тысячи тенге (примерно 15 долларов).

Рейсы будут выполняться семь раз в неделю, начиная с марта 2020 года. Продажа билетов начнется в январе следующего года.

Напомним, 19 ноября стало известно, что авиакомпания Air Astana сообщила о намерениях приобретения 30 самолетов Boeing 737 MAX для пополнения авиапарка компании-лоукостера FlyArystan. Начало поставок самолетов ожидается в конце 2021 года.

До этого момента авиакомпания FlyArystan выполняла полеты из Тараза, Шымкента, Павлодара и Семея в Нур-Султан и обратно. Кызылорда – новое направление для компании.

FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Продажи билетов FlyArystan были запущены в марте 2019 года онлайн, на сайте авиакомпании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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