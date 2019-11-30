Азербайджан и Пакистан обсудили взаимные бизнес-инвестиции

30 ноября 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Инвесторы Азербайджана стремятся вкладывать в потенциальные сектора экономики Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на слова Посла Азербайджана в Пакистане Али Ализаде во время встречи с президентом Торгово-промышленной палаты Пакистана Сархад Максуд Анваром.

На встрече обсуждались инвестиционные возможности в различных секторах и дальнейшие возможности сотрудничества, создание совместных предприятий, обмен бизнес-делегациями, налаживание контактов между двумя странами.

Посол сказал, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему укреплению взаимных торгово-экономических и культурных связей с Пакистаном. Вместе с тем он призвал к дальнейшему развитию экономических, торговых и культурных связей между двумя странами, а также предложил бизнес-сообществу инвестировать в информационные технологии, разработку программного обеспечения, туризм и другие потенциальные сектора в Азербайджане, сообщив, что страна является выгодным направлением для иностранных инвесторов.

В свою очередь, Максуд Анвар призвал инвесторов из Азербайджана вкладывать в производство электроэнергии, газа и нефти, в том числе сжиженного нефтяного газа, шахт и полезных ископаемых, драгоценных камней, сельского хозяйства, медицины, фруктов, животноводство , меда и в другие потенциальные сектора, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления взаимных торгово-экономических отношений между Пакистаном и Азербайджаном.

Ализаде, согласившись с рекомендациями президента ТПП Максуда Авнара, сообщил, что для дальнейшего укрепления экономических и торговых связей между Пакистаном и Азербайджаном, страна будет выдавать визы бизнесменам Пакистана на приоритетной основе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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