Туркменистан и Китай обсудили перспективы сотрудничества

17 декабря 2019 10:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем министра внешних связей Китая Сяном Хуншаном, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи была подтверждена приверженность дальнейшему наращиванию продуктивного взаимодействия, отвечающего национальным интересам и приоритетам развития двух дружественных стран, говорится в сообщении.

Хуншан возглавил прибывшую в Ашхабад делегацию Центрального комитета Компартии КНР. Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых направлений взаимодействия общественных организаций двух стран. В частности, речь шла о СМИ, спорте и молодёжной политике.

Китай и Туркменистан установили дипломатические отношения в 1992 году.

Отметим, что Китай является ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров газа. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

В 1992 году двусторонний товарооборот Туркменистана и Китая составлял всего 4,5 миллиона долларов США, а в 2018 году достиг уже 8,4 миллиарда долларов США, увеличившись более чем в 1800 раз.

Примечательно, что недавно начались контейнерные перевозки по железной дороге Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран. Таким образом, срок грузовой перевозки из Китая до Персидского залива сократился от 28 дней до 14 дней, а расстояние – на более чем 600 километров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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