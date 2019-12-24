Миннацэкономики озвучило прогноз роста экономики Казахстана

24 декабря 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Экономическая база, заложенная в 2019 году, послужит хорошей основой для роста в 2020 году, заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Даленова, национальная экономика Казахстана уверенными шагами продолжает развиваться.

«Я думаю, что база, заложенная в 2019 году, послужит хорошей основой для роста в 2020 году. Для этого созданы все необходимые условия», – сказал Даленов.

Он напомнил, что в текущем году были актуализированы многие госпрограммы, начиная от программы развития регионов и заканчивая программой развития бизнеса, программой индустриально-инновационного развития.

Это, как отметил министр, будет отправной точкой для хорошего экономического роста в следующем году.

Как ранее отмечал Даленов, в прошлом году - в октябре и ноябре рост ВВП составлял 4,1 процента и 2018 год завершился с ростом в 4,1 процента.

В текущем году в октябре и ноябре рост экономики составил 4,4 процента, в связи с чем можно полагать, что в декабре рост будет не ниже.

При этом отмечается, что динамика роста экономики в текущем году имеет восходящий тренд.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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