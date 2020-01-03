Непродовольственные товары в Узбекистане подорожали на более чем 10% в 2019 г.

3 января 2020 11:34 (UTC+04:00)

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