Аграрная экономика в Азербайджане трансформируется

3 февраля 2020 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Аграрная экономика в Азербайджане трансформируется и в этом плане необходимо не забывать о роли женщин в секторе и сделать их равноправным звеном этого процесса.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказал специалист по программам офиса партнерства и координации FAO (Food and Agriculture Organisation of the US) в Азербайджане Каан Башаран на первом семинаре программы сотрудничества FAO с Азербайджаном, посвященному увеличению числа женщин, занятых в аграрном секторе Азербайджана.

По его словам, женщины составляют половину населения страны, а из-за недостаточного для реализации их экономического потенциала количества ресурсов они присутствуют на рынке значительно меньше мужчин.

Башаран рассказал, что цель представляемого им учреждения - обеспечить устойчивую цепочку поставок продуктов питания, повысить их доступность.

"Реализуемый сегодня проект послужит увеличению занятости женщин в Азербайджане, усилению их роли в сельском хозяйстве. Деятельность женщин в аграрной сфере будет способствовать ее развитию. Увеличение доходов женщин сельских регионов также приведет к развитию и укреплению института семьи”, - отметил представитель FAO.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый семинар программы сотрудничества FAO с Азербайджаном, посвященному увеличению числа женщин, занятых в аграрном секторе Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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