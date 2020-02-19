Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ обеспечит поддержку предпринимателям на ЕВРО-2020

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) обеспечит поддержку предпринимателям на ЕВРО-2020.

Как сообщает Trend, об этом заявил на мероприятии на тему "ЕВРО 2020: перспективы для МСБ" председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов.

Он отметил, что последние годы в Азербайджане проходит много международных мероприятий, для которых строятся различные спортивные площадки и создается необходимая инфраструктура. Так, для проведения международных футбольных соревнований в Баку был построен и введен в эксплуатацию Бакинский олимпийский стадион, который уже принял несколько важных с точки зрения мирового футбола матчей.

"Я считаю, что и это мероприятие традиционно пройдет на самом высоком уровне. Футбол считается спортом номер один в большинстве стран и к подобным матчам приковано большое внимание", - сказал председатель правления Агентства МСБ, отметив что Азербайджан впервые проводит у себя матчи финального турнира чемпионата Европы по футболу в качестве страны-хозяйки (одной из 11 стран).

Мамедов выразил уверенность, что во время проведения турнира будут плотно задействованы многие сферы туристической отрасли, в связи с чем необходимо активизировать деятельность малого и среднего бизнеса в данном направлении.

"К нам приедут гости из соседской Турции, а также Швейцарии и Уэльса. Весь мир знает о болельщиках Турции. Валлийцы, будучи британцами, также известны своим фанатизмом и ожидается их наплыв в большом количестве. Швейцария также известна своими фанатами", - отметил председатель правления Агентства.

Мамедов рассказал, что в рамках этого турнира АФФА совместно с УЕФА откроют фан-зону, наподобие той, как во время проведения турнира Формулы-1, где всегда бывает много посетителей.

Председатель правления агентства проинформировал аудиторию о том, что фан-зоны откроются несколько раньше проведения игр и будут действовать до конца сезона - по стандартам УЕФА. Агентство гарантирует обеспечение МСБ необходимую поддержку в этом направлении.

"На самом стадионе также будут созданы все условия для постоянного присутствия представителей малого и среднего бизнеса", - подытожил Мамедов.

Отметим, что в текущем году в Баку пройдет 16-й Чемпионат Европы по футболу. На Бакинском олимпийском стадионе будет проведено четыре игры Евро-2020. Три из них - игры группового этапа, одна игра - 1/4 финала.

Согласно расписанию игр UEFA, три игры группы А, которые пройдут в Баку, состоятся 13, 17 и 21 июня. Игра 1/4 финала на Бакинском олимпийском стадионе будет проведена четвертого июля.

Автор: Эльдар Джанашвили.