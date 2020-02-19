У Дании и Азербайджана большие перспективы сотрудничества в портовой индустрии – посол

БАКУ/Trend / - Перспективы развития отношений Дании и Азербайджана в портовой отрасли велики, сказал Trend посол Дании в Турции и Азербайджане Свенд Оллинг.

"Инновации и опыт датской портовой индустрии хорошо известны. Датские компании предоставляют партнерам знания в области проектирования прибрежных зон, планирования и проектирования портов", - сказал дипломат.

Он отметил, что Дания очень заинтересована в сотрудничестве с другими странами в сфере развития портов и портовой индустрии.

Что касается нынешнего состояния торговых отношений, то Оллинг сказал, что на протяжении многих лет львиную долю в экспорте из Дании в Азербайджан занимали фармацевтические препараты, и страна, естественно, заинтересована в поддержании уровня торговли в этом секторе.

"Более того, наша пивоваренная корпорация Carlsberg хорошо зарекомендовала себя в Азербайджане. В этих секторах датские компании, естественно, заинтересованы в тесном сотрудничестве с азербайджанскими компаниями и дистрибьюторами", - сказал посол.

Более того, как сказал дипломат, в Дании есть ряд компаний в секторе устойчивой энергетики.

"Дания является первопроходцем в переходе к устойчивой энергетике, и датские компании, работающие в этом секторе, всегда ищут новые возможности для внедрения своих эффективных решений на других рынках", - добавил он.

Оллинг также подчеркнул большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Потенциал для развития туризма между Данией и Азербайджаном, безусловно, есть. Я лично считаю Азербайджан отличным местом для посещения. Страна имеет чрезвычайно интересную историю, и люди отличаются особым гостеприимством. Кроме того, Баку - замечательный современный город с множеством рекреативных возможностей для туристов. Что касается Дании, Копенгаген недавно был назван одним из лучших мест для посещения в 2020 году, и датская индустрия туризма совершенствуется с каждым годом. Мы всегда рады принимать туристов со всего мира и рады приветствовать туристов из Азербайджана", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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