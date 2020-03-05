Швейцарская консалтинговая организация заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Швейцарская Международная консалтинговая организация «Gherzi» высоко оценивает экономические достижения Узбекистана за последние годы, сообщает Trend в четверг со ссылкой на СМИ Узбекистана.

В Ассоциации «Узтекстильпром» третьего марта прошла встреча с делегацией Международной консалтинговой организации «Gherzi» во главе с Лоран Окутюрье.

Компания «Gherzi», созданная в 1929 г. в Цюрихе, является лидером по стратегическому развитию и расширению компаний в текстильной промышленности - от производства до розничной торговли.

Организация имеет шесть штаб-квартир в более чем 80 странах.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации проекта «Устойчивое развитие и увеличение добавленной стоимости в хлопковой промышленности» в Узбекистане, осуществляемого Германским сообществом по международному сотрудничеству GIZ.

Руководство Ассоциации проинформировало делегацию о текущем состоянии, перспективах развития, производственном, инвестиционном и экспортном потенциале текстильной промышленности Узбекистана.

Члены делегации отметили высокие экономические достижения Узбекистана за последние годы, а также значительный рост текстильной и швейно-трикотажной отрасли, реализацию многочисленных проектов, значительный рост объемов экспорта продукции.

Лоран Окутюрье отметил, что Узбекистан создал уникальную систему хлопково-текстильного кластера в мире, где именно текстильные предприятия являются инициаторами проектов.

По мнению членов делегации, эти высоко заданные темпы стратегического развития отрасли могут послужить ролевой моделью для всего остального мира.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Твиттер: @seyfaddini