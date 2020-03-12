В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции

Бизнес 12 марта 2020 21:13 (UTC+04:00)
В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года в Азербайджане было произведено промышленной продукции на сумму 7,71 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно данным Госкомстата, производство промышленной продукции выросло на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ненефтегазовом секторе было выпущено промышленной продукции почти на два миллиарда манатов.

Производство в ненефтегазовом секторе составило 25,5 процента от общего производства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство в ненефтегазовом секторе увеличилось на 21,7 процента.

Капиталовложения в ненефтегазовый сектор составили 1,03 миллиарда манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,8 процента.

Капиталовложения в ненефтегазовую промышленность увеличились на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 154,9 миллиона манат.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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