Рамиль Гусейн: Азербайджан проводит правильную политику, уделяя особое внимание развитию аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности

БАКУ/Trend/ - Работа, проводимая в рамках Плана мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса", будет способствовать росту производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и повышению продовольственной безопасности страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рамиль Гусейн.

По его словам, наряду со строительным сектором, горнодобывающей и нефтехимической промышленностью, цифровой экономикой, транспортом, торговлей и логистикой, телекоммуникациями, внутренним туризмом, выбор сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности также имеет важное значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана.

Комментируя работу в этом направлении, Рамиль Гусейн отметил, что с распространением коронавирусной пандемии в мире серьезно актуализировался вопрос развития сельского хозяйства и обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства. Такие условия показали, что Азербайджан, уделяя особое внимание развитию аграрного сектора и обеспечению продовольственной безопасности, проводил и продолжает проводить правильную политику.

«В последние годы в нашей стране не субсидируется сельское хозяйство для достижения обеспечения населения местной продукцией, что должно быть особо отмечено. Результатом этой деятельности стало то, что за последние 7 лет наша страна последовательно повысила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности. В прошлом году Азербайджан занял 53-е место в этом отчете и был представлен в первой десятке среди стран Азии и Тихого океана по обеспечению продовольственной безопасности», - подчеркнул он.

Рамиль Гусейн напомнил, что даже если в 2016 году под влиянием глобальных экономических процессов ВВП в стране сократился, то в сельском хозяйстве был зафиксирован рост.

"В текущем году под влиянием коронавирусной пандемии в некоторых отраслях экономики ожидается ослабление, а в сельском хозяйстве прогнозируется рост. Как вам известно, в первом квартале этого года производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом. В частности, за первые 3 месяца этого года экспорт аграрной продукции вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе экспорт овощей увеличился на 55 процентов, хлопка - на 14,5 процента", - отметил он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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