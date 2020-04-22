Правительство Грузии представит антикризисный план

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии в пятницу, 24 апреля, представит проект антикризисного экономического плана, заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Проект плана будет состоять из двух направлений. Это целевые антикризисные планы соцпомощи и поддержки предпринимательства. Вместе с тем, в пятницу будет представлен план последовательного поэтапного смягчения ограничений, и, следовательно, оживления экономики", - заявил Чиковани.

Чиковани отметил, что предпринятые правительством меры призваны стимулировать развитие экономики и поддерживать население Грузии.

Напомним, что ранее правительство заявило о выделении стимулирующего пакета в размере двух миллиардов лари (более 633 миллионов долларов). Это было после того, как 13 марта власти заявили о выделении пакета в размере одного миллиарда лари (порядка 317 миллионов долларов).

Первоначальный пакет содержит приостановление налоговых выплат для представителей туристического сектора до ноября 2020 года, субсидирование малых и средних гостиниц, улучшение кредитно-гарантийной схемы, ускорение возмещения НДС и увеличение капитальных затрат.

Правительство также просубсидирует импорт девяти основных продуктов, в том числе муки, риса, молочного порошка, масла, и создаст запас этих продуктов на 50 миллионов лари (более 15,8 миллиона долларов).

Кроме того, правительство профинансирует для определенных категорий граждан оплату тарифов на электроэнергию и природный газ.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)