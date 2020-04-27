Azexport о нынешней экспортной деятельности Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Нынешняя ситуация с коронавирусной инфекцией в большинстве стран мира привела к увеличению спроса на ежедневные товары питания и личной гигиены.

Об этом в четверг сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, основные заказы, полученные на портале Azexport в первом квартале этого года, были на лук, чеснок, томат, картофель, хлопковое масло, куриное мясо, куриные яйца и так далее.

"Портал Azexport - это маркетинговый инструмент для отслеживания колебаний мировой торговли. Согласно полученным порталом заказам, в течение следующих двух месяцев в ненефтяном секторе ожидается рост экспорта сельхозпродукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года",- сказал он.

Как отметил Гадашов, в общей сложности, исходя из статистики по коронавирусной пандемии, можно сказать, что наблюдается позитивная динамика. Китай и Иран частично ослабили условия социальной изоляции и возобновили производство.

"Считаю, что мировая торговля, уже возобновится со второй половины этого года, а ближе к концу года ожидается рост производства",- подытожил он.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краска, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства, он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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