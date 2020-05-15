Текстильное предприятие Азербайджана об объемах производства готовой продукции в текущем году

БАКУ /Trend/ - Текстильное предприятие Азербайджана с начала текущего года увеличило объемы производства готовой одежды на 12- 15 процентов, по сравнению с показателями минувшего года, сообщили Trend на Бакинской текстильной фабрике.

По информации источника, предприятие увеличило производств женской одежды.

"Ежемесячно фабрика реализует текстильную продукцию на сумму 600 тысяч манатов. В этом году предприятие нарастит этот показатель до 750- 800 тысяч манатов. Во второй половине текущего года планируется открыть новую производственную линейку женской одежды, ориентировочно в летний сезон года.По итогам текущего года, фабрика рассчитывает увеличить объемы производства до 30 процентов. В настоящее время ежемесячные объемы женской одежды составляют до 35 тысяч единиц., До конца года планируется довести этот показатель до 40- 42 тысяч единиц, в месяц", - сказали на предприятии.

В 2019 году фабрика увеличила объемы производства на 40 процентов по сравнению с 2018 годом. Отметим, что в настоящее время на Бакинской текстильной фабрике работает 300 человек и действует семь производственных линий.

Предприятие существует с 1939 года, фактически, оно было первым в регионе Южного Кавказа в сфере текстильной промышленности.

В настоящее время фабрика продолжает свою деятельность по принципам европейских стандартов - предприятие оснащено новейшим оборудованием и технологиями из Германии и Японии, на нем трудятся опытные специалисты.

На фабрике налажено производство ежедневной одежды, вечерних платьев, корпоративной, детской, спортивной и медицинской одежды, а также спецодежды, школьной формы и всех видов рабочей одежды, в том числе, промышленной одежды и военной формы.

Автор: Матанат Насибова