FAO о разработке новой Программы партнерства в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Со второго полугодия текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) совместно с правительством Азербайджана начнет разрабатывать новую программу сотрудничества на период 2021-2025 годов.

Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, будут проведены обсуждения новой программы для планирования мер в соответствии с требованиями и задачами текущего периода.

"Как вам известно, организация FAO уже более 20 лет сотрудничает с Азербайджаном. Это сотрудничество планируется на основе пятилетних программных документов и направлено на поддержку наиболее приоритетных областей страны", - сказала она.

Как отметила Чакмак, рамочная программа сотрудничества между правительством Азербайджана и FAO, охватывающая 2016-2020 годы, предусматривает реализацию различных мер и проектов для обеспечения устойчивого сельского хозяйства и продовольственной стабильности в стране, поддержки развития шести приоритетных отраслей в области лесоводства и рыбоводства.

"Естественно, наша главная цель - обеспечение продовольственной безопасности страны, снижение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции, стимулирование экспорта, а также для более эффективного использования природных ресурсов", - подчеркнула она.

Подытоживая результаты пятилетних проектов текущей Программы партнерства, которая заканчивается в 2020 году, Чакмак заявила, что в рамках данной программы удалось достичь большинства поставленных целей.

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали Программу партнерства на 2016-2020 годы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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