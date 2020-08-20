Наманганская СЭЗ планирует расширить производство автомобилей в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Наманганская свободная экономическая зона (СЭЗ) планирует запустить 11 перспективных проектов на общую сумму 377,3 миллиона долларов (включая 355,2 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций) в период с 2020 по 2022 год, сообщил Trend директор Наманганской СЭЗ Муроджон Гафуров.

"В настоящее время в Наманганской СЭЗ планируется поэтапный запуск с 2020 по 2021 год СП ООО "Tai Cnang Special Steel" (узбекско-китайское совместное предприятие по производству изделий из металла) стоимостью 50 миллионов долларов, СП ООО "Eso Basalt" стоимостью 110 миллионов долларов (узбекско-голландское совместное предприятие по производству базальтовой минеральной ваты) и ООО "Siberian Wellness Namangan" (совместный проект с российской компанией по сушке и упаковке фруктов и овощей) стоимостью четыре миллиона долларов", - сказал Гафуров.

По его словам, запуск этих проектов стоимостью 164 миллионов долларов (включая 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций), как ожидается, создаст 1080 новых рабочих мест.

"Кроме того, в период с 2020 по 2022 год на территории Наманганской СЭЗ планируется реализовать крупные проекты, такие как СП ООО "Hyundai Motor Uz Namangan" (узбекско-корейское совместное предприятие по запуску производства легковых автомобилей и автобусов марки Hyundai) стоимостью 200 миллионов долларов, СП ООО "Manas-Avto Sanoat" (узбекско-турецкое совместное предприятие по производству электромобилей, микроавтобусов и т.д.) стоимостью 70 миллионов долларов", - сказал директор СЭЗ.

По его словам, СП ООО "Namangan Changan Motors" стоимостью 5,8 миллиона долларов будет запущено в первом квартале 2021 года и в настоящее время строительство завода идет полным ходом.

Гафуров также добавил, что ООО "Namangan Changan Motors" в период своей деятельности будет активно работать со всеми отраслями автомобильной промышленности Узбекистана, чтобы довести уровень локализации до 50 процентов.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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