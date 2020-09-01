ЗАО AzerGold экспортировало новую партию ртутных отходов

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold предприняло очередной шаг в направлении утилизации отходов ртутного производства без вреда для окружающей среды и здоровью людей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО AzerGold.

По данным ЗАО, в рамках контракта, подписанного с международной компанией Asia Mercury PTC.LTD ,одна тонна ртути, отделенная в результате производственных процессов, была экспортирована в Папуа-Новую Гвинею.

«На данный момент в мировой практике отходы ртутного производства утилизируются двумя способами: захоронением в землю и направлением на вторичное использование в производстве. Первый метод, приводящий землю в дальнейшем в непригодное для использования состояние, создает серьезную опасность как для всей экосистемы в целом, так и для здоровья людей. Повторное использование ртути в производстве считается более экологичным, однако и наиболее сложным процессом, отвечающим требованиям многочисленным норм и стандартов», - отмечается в информации.

В AzerGold подчеркнули, что учитывая принципы устойчивого развития и социальной ответственности ЗАО AzerGold, выбрав более сложный путь утилизации, направило ртутные отходы на вторичное использование, тем самым дополнительно выручив заработок.

Таким образом, ЗАО осуществил второй экспорт ртутных отходов в соответствии с требованиями международного законодательства, Минаматской конвенции ООН и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Отметим, что данные конвенции регулируют производство и продажу опасных отходов, в частности ртути, охватывают охрану окружающей среды от ртути и ее соединений, выделяемых в результате антропогенного воздействия.

(Автор: Фидан Бабаева)

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