Азербайджанский стартап W–ball будет представлен на международном конкурсе стартапов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стартап W–ball - электронное устройство для чистки вещей без использования моющих средств, принадлежащий команде Mina-Made in Azerbaijan, будет представлен на международном стартап-конкурсе.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), стартапы, заявленные 10 сентября на онлайн-мероприятии по национальному отбору по стране, предстали перед жюри конкурса.

«Победитель будет представлять Азербайджан на международном стартап-конкурсе в Дубае 29 октября 2020 года. Все расходы национального представителя будут возмещены Исламским банком развития. Всего на международном стартап-конкурсе будут отобраны пять победителей, каждому из которых будет присуждена премия в размере 10 тысяч долларов США. Также Исламским банком развития может быть оказана финансовая поддержка будущему развитию стартапов-победителей»,- сказали в агентстве.

Отметим, что национальный отбор по Азербайджану стартовал первого сентября. В национальном отборочном туре приняли участие 15 стартапов в таких областях, как мобильные приложения, «умные» устройства, онлайн-услуги.

(Автор: Фидан Бабаева)

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