Обнародованы объемы грузоперевозок порта Ношехр в Иране

БАКУ /Trend/ - В пятом месяце этого года по иранскому календарю (22 июля - 21 августа) объем перевалки грузов в порту Ношехр в провинции Мазандаран на севере Ирана составил 64,5 тысячи тонн, передает Trend со ссылкой на отчет Организации портов и мореходства Ирана.

Согласно информации, за отчетный период было загружено 1,88 тысячи, а выгружено - 62,6 тысячи тонн продукции. За это время через порт было экспортировано 1,88 тысячи тонн продукции, а объем импорта составил - 62,6 тысячи тонн.

Согласно отчету, в течение пятого месяца объем грузоперевалки стратегически важной продукции составил 56,5 тысячи тонн, а кожаной продукции, одежды, волокна, деревянной продукции - 7,95 тысячи тонн.

Отметим, что в целом за пятый месяц в иранских портах загружено 5,93 миллиона тонн, выгружено - 4,08 миллиона тонн грузов.

Объем грузоперевалки в портах Ирана за отчетный период снизился на 19,8 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)