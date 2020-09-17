Завершена реконструкция завода по переработке хлопка в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершена реконструкция завода по переработке хлопка ООО "Azerpambıq", расположенного в Агджабединском районе Азербайджана, он уже введен в эксплуатацию.

Как сообщили Trend в Азербайджанской промышленной корпорации, реконструкция завода была начата в 2019 году, с целью увеличения производственных мощностей и доведения ежедневной переработки до 200 тонн.

По данным корпорации, техническая база завода находилась в непригодном состоянии. Вышедшее из строя оборудование, принадлежащее турецкой компании TECMEN, заменено новым.

Таким образом, в результате обновления оборудования завода суточная мощность переработки предприятия была доведена до 200 тонн. Реконструкция проводилась за счет собственных средств ООО "Azerpambıq".

Следует отметить, что в этом году в Агджабединском районе выращен хлопок на площади 10,68 тысячи гектаров, из них на 4,2 тысячи гектаров выращено по контракту с ООО "Azerpambıq".

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva