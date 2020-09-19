Германия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества со странами ЕС, в частности с Германией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на встрече с послом Федеративной Республики Германия в Азербайджане Вольфгангом Манигом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, плодотворная деятельность немецко-азербайджанской рабочей группы по торговле и инвестициям, а также немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты имеет важное значение в развитии связей, и проведение в конце этого года очередного заседания рабочей группы может внести вклад в расширение сотрудничества. Было отмечено, что ранее в Сумгайытском химико-промышленном парке при участии главы государства был открыт Центр профессионального образования, созданный с использованием опыта Германии, и важно продолжать сотрудничество в этой области. Немецкие компании могут воспользоваться благоприятной инвестиционной и бизнес-средой и транспортно-транзитными возможностями Азербайджана.

Джаббаров также проинформировал немецкую сторону о мерах, принимаемых в период пандемии, текущей экономической ситуации, проводимых реформах, отметил, что созданы Инвестиционный холдинг и Экономический совет Азербайджана.

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг отметил заинтересованность своей страны в развитии связей с Азербайджаном, поделился мнением о перспективах сотрудничества.

Отметим, что на встрече обсуждались направления расширения экономического сотрудничества, развитие связей между азербайджанскими и немецкими компаниями, продолжение участия менеджеров в курсах повышения квалификации в Германии, а также сотрудничество между Федеральной ассоциацией малого и среднего предпринимательства Германии и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров)

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