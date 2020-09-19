В Казахстане при необходимости могут быть приняты дополнительные меры поддержки МСБ

БАКУ /Trend/ - В Казахстане принимаются активные меры по решению текущих вопросов предпринимательства, возникших в результате воздействия пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в среду Trend в министерстве национальной экономики Казахстана.

Как отметили в министерстве, Комплексный план по поддержке предпринимательства был принят 20 мая текущего года.

"Он предусматривает налоговое стимулирование, упрощение администрирования, продвижение экспорта и импортозамещение, а также создание Фонда развития промышленности и многое другое", - сказали в министерстве.

По словам представителя министерства, в дополнение к Комплексному плану, по предложениям представителей бизнес сообщества разработаны Дополнительные меры по поддержке бизнеса.

"Они приняты 16 июня текущего года решением Государственной комиссии по восстановлению экономического роста до конца года. Были систематизированы поступившие предложения от представителей бизнеса всех регионов страны по актуальным вопросам", - отметили в министерстве.

В министерстве уточнили, что дополнительные меры направлены на решение текущих вопросов предпринимательства, включая закупки, содержание, лизинг сельхозтехники, возможности по рефинансированию кредитов, продвижение товаров на экспорт и упрощение процедур.

"В условиях текущей ситуации министерство следит за ситуацией в секторе МСБ и внимательно изучает поступающие от бизнеса предложения. При необходимости будут реализованы дополнительные меры поддержки", - подытожили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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