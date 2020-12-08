В Северно-Казахстанской области будут производить биоэтанол

Сельское хозяйство - основная отрасль для СКО. В прошлом году там выбрали направление диверсификации, что приносит свои плоды. Объём продукции превысил на порядок прошлогодние показатели и пока составляет 700 млрд. тенге. До конца года будет привлечено 115 миллиардов тенге инвестиций.

Такие данные о развитии региона привёл аким СКО Кумар Аксакалов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Trend. Таким образом, регион обеспечил четверть агроинвестиций в стране.

«Несмотря на засуху, мы традиционно собрали четверть странового объёма зерна и треть масличных культур. Это результат реализации всех агротехнических мероприятий. Аграрии региона лидируют в республике по обновлению техники и применению минеральных удобрений. Мы должны максимально переработать выращиваемую нами продукцию. После восьмилетнего простоя реанимирован крупнейший проект по глубокой переработке зерна ТОО «Биоперейшн». Буквально в ближайшее время завершается третий этап модернизации завода, в которую инвестором вложено суммарно 12 млрд. тенге», - сказал Аксакалов.

Теперь наряду с крахмалом, глютеном и клейковиной предприятие будет производить биоэтанол, который увеличивает октановое число топлива. По словам главы региона, спрос на продукцию высок. Уже заключён договор-намерение на поставку биоэтанола на Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Для начала запланировано производство 20 тысяч тонн биоэтанола в год с постепенным наращиванием объёмов до 36 тысяч тонн. Это полностью перекроет потребность страны в этом продукте.