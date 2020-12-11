В Азербайджане для предпринимателей запущена новая электронная услуга

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана запустило новую электронную услугу.

Как сообщили в пятницу Trend, для предпринимателей, желающих воспользоваться услугами Домов МСБ, в рамках программы цифровой трансформации создана возможность занять онлайн-очередь. Предприниматели могут загрузить приложение "МСБ очередь" (KOB növbə) на мобильные устройства с операционной системой Android (через GooglePlay). Пользователь, загрузивший приложение, может зарегистрироваться и создать личную учетную запись, введя серийный номер и FIN-код удостоверения личности.

Цель создания мобильного приложения - обеспечить оперативное обслуживание предпринимателей, обращающихся в Дома МСБ, в то же время сведя к минимуму контакты между людьми, что является актуальным в период пандемии.

В ближайшие дни появится возможность загрузить приложение на мобильные устройства с операционной системой iOS (через AppStore), а также будут расширены возможности и охват мобильного приложения.

(Текст: Турал Гараджаев)