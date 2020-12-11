Азербайджан сократил импорт чешской продукции

БАКУ /Trend/ - По итогам 10 месяцев 2020 года экспорт из Азербайджана в Чехию в суммарном выражении составил 222,45 миллиона долларов, что более чем вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Таким образом, долевое участие Чехии в общем экспорте Азербайджана снизилось с 2,83 процента до 1,82 процента.

К началу ноября 2020 года импорт чешской продукции в Азербайджан за год сократился с 42 миллионов долларов США до 39,3 миллиона долларов (6,5 процента). Долевое участие Чехии в общем импорте Азербайджана составило 0,45 процента от совокупного объема против 0,37 процента за аналогичный период прошлого года.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Чехией составил 261,7 миллиона долларов, что демонстрирует спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,4 процента.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Чехией за отчетный период осталось положительным, составив 183,2 миллиона долларов.

Напомним, что в целом по итогам 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор:)

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