Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями Туркменистана и Латвии является приоритетной задачей – МИД Латвии

БАКУ /Trend/ - Латвия считает, что мероприятия, в том числе торговые миссии, участие в выставках, конференциях, бизнес-форумах, являются очень хорошей основой для развития и укрепления деловых связей с Туркменистаном, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

"Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями обеих стран является приоритетной задачей. Мы хотели бы содействовать деятельности агентств торговли в целях расширения экспортных возможностей, а также наладить регулярный обмен информацией для поощрения и расширения деловых связей. Мы твердо убеждены, что открытый и предсказуемый деловой и инвестиционный климат является ключом к активизации нашего двустороннего сотрудничества", - сказали в министерстве.

В сообщении говорится, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества. Многие латвийские фармацевтические и пищевые производители, а также компании, работающие в транспортно-логистическом секторе, уже заинтересованы в сотрудничестве и поставках своих товаров и услуг в Туркменистан.

"Мы будем работать с нашими партнерами в государственном и частном секторах Туркменистана, чтобы увеличить присутствие латвийских компаний и продуктов", - отметили в министерстве.

Латвийское министерство также добавило, что важно содействовать обмену опытом между компетентными органами в различных областях, представляющих интерес для обеих сторон, в том числе в вышеупомянутых секторах.

"Мы приглашаем туркменскую сторону воспользоваться предложениями Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). LIAA отвечает за содействие развитию бизнеса в Латвии и оказывает помощь иностранным партнерам, знакомя их с существующими бизнес-возможностями и помогая им связаться с латвийскими компаниями, с которыми они могли бы сотрудничать", - отметили в МИД Латвии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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